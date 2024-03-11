Сальдо предупредил о возможном скоплении украинских военных в Крынках

Около 30 украинских военных могут находиться в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра, заявил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он добавил, что по ним отрабатывает фронтовая авиация.

На части территории населенного пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20 — 30 боевиков. Также подорван нашими бойцами и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра предположительно из реки Кошевой, — написал он.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали простаивающий Скадовский морской порт. По его словам, повреждение получило пустующее административное здание. Никто из жителей не пострадал, на месте работают оперативные службы региона.

Также сообщалось, что взрыв прогремел на предприятии в подконтрольном украинским властям Херсоне, завод получил повреждения. По словам главы местной областной военной администрации Александра Прокудина, в городе также произошла авария на газопроводе. Он добавил, что в подконтрольных ВСУ населенных пунктах Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры.