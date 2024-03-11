В США рассказали о бронебойном «Вакууме» российской «Арматы»

В арсенал российского танка Т-14 «Армата» войдут бронебойные подкалиберные снаряды повышенного могущества «Вакуум-1», сообщается в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM). Считается, что бронебойный оперенный подкалиберный снаряд «Вакуум-1» с вольфрамовым сердечником, который будет использовать «Армата», сможет пробить до 900 миллиметров брони.

© News.ru

Среди наиболее примечательных особенностей нового танка — его бронебойные снаряды «Вакуум-1» и способность выдерживать попадания любых известных танковых снарядов, что делает его очень ценным для потенциального боя с бронетехникой противника, — говорится в материале.

Автор отметил, что лобовая броня «Арматы» эквивалентна катаной гомогенной броне толщиной 900 миллиметров, а дополнительную защиту танка обеспечивает динамическая защита «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит». Как пишет издание, теоретически это делает Т-14 самым защищенным танком в мире.

Ранее военэксперт Константин Сивков объяснил, что танк Т-14 «Армата» обладает уникальными возможностями за счет эффективной системы динамической защиты, позволяющей решать задачи разгрома противника. По его словам, «Армата» также оснащена высокоэффективной системой активной защиты, позволяющей перехватывать бронебойные снаряды.

Кроме того, эксперт уточнил, что танк ориентирован на повышение боевых возможностей перспективных формирований в современных условиях за счет объединения всех участников боевых действий в единую сеть и достижения инфокоммуникационного превосходства. Так, «Армата» умеет обнаруживать противника и быстро выдавать цель нескольким танкам. При этом дальность боя Т-14 достигает 8 км, а по танкам и артиллерийской системе — 15–20 км.