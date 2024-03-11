Стала известна дата совместных военных учений России, Ирана и Китая

Россия, Китай и Иран проведут совместные военные учения в водах Индийского океана 12 марта. Об этом информирует новостное агентство IRNA.

Сообщается, что такие страны как Азербайджан, Казахстан, Оман, Пакистан и Южно-Африканская Республика присоединятся к военно-морским учениям.

Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани рассказал о планах Москвы, Пекина и Тегерана провести совместные учения до 19 марта (конец года по иранскому календарю — прим. «Ленты.ру»). После заявления он добавил, что к учениям будут приглашены и другие страны, однако они названы не были.

16 и 17 марта 2023 года страны также проводили совместные учения в Аравийском море.