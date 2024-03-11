Корабли ВМФ России прибыли в Иран на учения

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с гвардейским ракетным крейсером "Варяг" прибыл на рейд порта Чехбехар Исламской Республики Иран для участия в совместных военно-морских учениях "Морской пояс безопасности - 2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российские корабли примут участие в совместном военно-морском учении "Морской пояс безопасности - 2024". Также в нем будут задействованы корабли, катера и морская авиация военно-морских сил Ирана и Китая. В качестве наблюдателей выступят представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что практическая часть учений пройдет в акватории Оманского залива Аравийского моря. Главной целью маневров заявлена отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности.

В министерстве добавили, что вместе с гвардейским ракетным крейсером "Варяг" в учении примет участие модернизированный до фрегата большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников", два боевых корабля и судно снабжения ВМС КНР, а также более десяти кораблей, катеров, судов обеспечения и три вертолета ВМС Ирана.