Столтенберг высказался о расширении ядерного арсенала НАТО

НАТО не собирается увеличивать число стран альянса, размещающих ядерное оружие. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

Напомним, что 7 марта Швеция официально стала 32-м членом НАТО. Сегодня, 11 марта, в штаб-квартире блока состоится церемония поднятия флага страны.

«У нас нет планов увеличить число стран НАТО, которые размещают ядерное оружие», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в преддверии поднятия флага Швеции.

Генсек НАТО добавил, что присоединение к альянсу Финляндии и Швеции окажет позитивное влияние на всех участников объединения, в особенности на страны Севера и Балтии.

Генсек НАТО заявил об отсутствии военной угрозы от России

Отметим, что аналогичным образом об ядерном оружии ранее высказался и шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. Он подчеркнул, что Стокгольм не видит необходимости в размещении постоянных баз НАТО или ядерных вооружений на территории Швеции «в мирное время».