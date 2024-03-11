Столтенберг высказался о расширении ядерного арсенала НАТО
НАТО не собирается увеличивать число стран альянса, размещающих ядерное оружие. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.
Напомним, что 7 марта Швеция официально стала 32-м членом НАТО. Сегодня, 11 марта, в штаб-квартире блока состоится церемония поднятия флага страны.
«У нас нет планов увеличить число стран НАТО, которые размещают ядерное оружие», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в преддверии поднятия флага Швеции.
Генсек НАТО добавил, что присоединение к альянсу Финляндии и Швеции окажет позитивное влияние на всех участников объединения, в особенности на страны Севера и Балтии.
Генсек НАТО заявил об отсутствии военной угрозы от России
Отметим, что аналогичным образом об ядерном оружии ранее высказался и шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. Он подчеркнул, что Стокгольм не видит необходимости в размещении постоянных баз НАТО или ядерных вооружений на территории Швеции «в мирное время».