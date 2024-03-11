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Столтенберг отверг планы по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием

НАТО не планирует расширять число стран-членов блока, на территории которых размещено ядерное оружие. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит ТАСС.

Столтенберг отверг планы по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием
© Lenta.ru

«У нас нет планов увеличить число стран НАТО, которые размещают ядерное оружие», — сообщил Столтенберг в ходе пресс-конференции в честь поднятия флага Швеции в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

7 марта Швеция официально стала членом НАТО. 6 марта стало известно, что флаг королевства будет поднят в Брюсселе 11 марта.

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