Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы для стран альянса со стороны России
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы для стран альянса со стороны России.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе в преддверии поднятия шведского флага в штаб-квартире альянса. Его цитирует ТАСС.
«Мы не видим никакой немедленной военной угрозы со стороны России против стран НАТО», — сказал Столтенберг.
Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что вмешательство сил НАТО в украинский конфликт сотрёт путь к дипломатии.
Американский сенатор от штата Юта Майк Ли заявил, что США должны будут выйти из НАТО в случае отправки военных на Украину.