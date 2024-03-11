В Кремле отказались комментировать назначение главкома ВМФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении адмирала Александра Моисеева на пост главы ВМФ. Он отметил, что открытых указов по этому вопросу еще не было.

«Есть указы с грифом „секретно“. Не могу комментировать. Каких-то открытых указов на этот счет не было», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Информация о назначении Моисеева и. о. главкома ВМФ появилась накануне. По словам источников, он заменил адмирала Николая Евменова.