Канада назвала виновного в задержке передачи Киеву ЗРК NASAMS

Зенитный ракетный комплекс NASAMS, который Оттава приобрела у США для поставки Киеву, не могут отправить из-за бюрократических проблем со стороны Вашингтона, заявил министр обороны Канады Билл Блэр. По его словам, которые приводит Edmonton Journal, трудности возникли в части заключения договоренностей между американской компанией Raytheon и ее норвежским партнером Kongsberg Defense and Aerospace, который выпускает комплексы.

© Soldatnytt from Oslo, Norway, CC BY 2.0/Wikimedia Commons

Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с определенными трудностями, — сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Канада предоставила стране дополнительные норвежские зенитные ракетные системы NASAMS. Об этом он объявил после переговоров с премьером страны Джастином Трюдо, в рамках которых обсуждались вопросы безопасности Украины.

В свою очередь, военный американский обозреватель Дэвид Экс писал, что Вооруженные силы Украины могут остаться без снарядов к западным системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. По его информации, новых поставок ракет в Киев не было с конца 2023 года.

Кроме того, сообщалось, что Оттава рассматривает вариант передачи Киеву авиационных неуправляемых ракет CRV7, но им недостает боеголовок. Соответствующее намерение властей подтвердил представитель министра обороны Дэниел Минден.