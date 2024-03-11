В России объяснили переработку проекта Ил-112В в Ил-212

Проект российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В переработали в Ил-212 из-за недостаточной грузоподъемности. Переработку проекта Роман Гусаров в беседе с NEWS.ru.

«В принципе, Ил-112В был хорошим самолетом с грузоподъемностью пять тонн. Но после начала СВО задачи Министерства обороны РФ подверглись корректировке. (...) И стало понятно, что грузоподъемности пять тонн для Минобороны мало. Нужен самолет с грузоподъемностью примерно 10-12 тонн», — сказал он.

Эксперт отметил, что у Ил-112В был достаточно большой объем фюзеляжа, но он не мог перевозить тяжелую технику вроде бронетранспортеров. По его словам, самолет мог перевозить только внедорожники или легкую бронетехнику.

Ил-112В совершил первый полет в 2019 году. Грузоподъемность самолета с двумя двигателями ТВ7-117СТ составляет пять тонн, а практическая дальность при максимальной загрузке — 1,2 тысячи километров.

Ранее в марте министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-212 планируют создать к концу 2026 года. Ил-212, который заменит устаревающие транспортники Ан-26 и Ан-72, оснастят турбореактивными двигателями ПД-8.