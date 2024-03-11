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Мобилизация: последние новости на сегодня 11 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 марта 2024, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 11 марта 2024 о частичной мобилизации в России
© РИА Новости

Какая юридическая помощь востребована у ветеранов СВО

В Екатеринбурге сотрудники военной прокуратуры с 4 марта ведут приемы в фонде «Защитники Отечества», сообщает «Российская газета».

На консультацию можно попасть без предварительной записи. Также пять дней в неделю здесь работает юрисконсульт государственного юридического бюро.

Чаще всего бойцы приходят, чтобы разобраться, почему не получили компенсации, или почему сумма меньше, чем они ожидали. У тех, кто служил в частных военных компаниях и добровольческих подразделениях, возникают сложности с оформлением удостоверения ветерана и инвалида боевых действий, если на руках нет контракта либо контракт с неким ООО.

СВОих не бросаем: власти проведали новосибирских бойцов в госпиталях Минобороны

Правительство Новосибирской области продолжает поддерживать земляков, проходящих восстановление в госпиталях Минобороны России, сообщает vn.ru.

По поручению главы региона Андрея Травникова постоянно оказывается поддержка участникам спецоперации из Новосибирской области, проходящим лечение в военных госпиталях военного ведомства в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Донецкой Народной Республике.

Новосибирские бойцы СВО, проходящие длительное лечение, могут получать его не только в Москве, но и в Новосибирске.

«Добровольцы в квадрате»: Сладков высказался об участниках СВО

Мужчины, которые добровольно отправились в зону проведения специальной военной операции, представляют собой отдельную категорию военных, сообщает news.ru.

Они являются «добровольцами Донбасса в квадрате» и с ними не сравнятся добровольцы ни Афгана, ни Кавказа.

В Афгане добровольцы как класс отсутствовали. Мотивы тех, кто шел на фронт по собственному желанию, объяснялись исключительно желанием стать настоящими воинами.

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