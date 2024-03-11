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Минобороны: Шесть беспилотников сбили над Брянской и Орловской областями

Средства противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА над Брянской и Орловской областями. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны: Шесть беспилотников сбили над Брянской и Орловской областями
© РИА Новости

— В течение прошедшей ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников по объектам в России. Дежурными средствами ПВО были перехвачены и ликвидированы четыре БПЛА над Брянской областью и два дрона над Орловской областью, — говорится в Telegram-канале ведомства.

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