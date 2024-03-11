Трое бойцов погибли при ударе израильского БПЛА по машине на юге Ливана

Беспилотник израильских ВВС атаковал автомобиль с бойцами исламского сопротивления на юге Ливана. Об этом сообщил новостной портал Al Nashra.

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Израильская армия нанесла удар по транспортному средству в поселке Эль-Хабария, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский портал. Три человека, находящиеся в машине, погибли. Еще один получил ранение, говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшие бойцы принадлежат к отрядам «Кувват аль-Фаджр», являющиеся вооруженным крылом суннитской организации «Аль-Джамаа аль-Исламия», которая выступает союзником шиитской партии «Хезболлах».

Ситуация на юге Ливана обострилась после того, как Израиль начал военные действия в секторе Газа в октябре прошлого года. Израильская армия и бойцы ливанского движения «Хезболлах» ежедневно обстреливают позиции друг друга вдоль границы.