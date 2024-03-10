CNN: ВСУ несут тяжелые потери из-за применения Россией ФАБ-1500

Российские военные начали широко применять на линии противостояния мощные управляемые авиабомбы, пишут обозреватели Тим Листер и Фредерик Плейтген в статье для CNN.

По данным обозревателей, первые сообщения о применении на фронте этого типа стали появляться в соцсетях в сентябре прошлого года. Блогеры писали о том, что «после многих месяцев проб и ошибок» ФАБ-1500 впервые «точно» поразила свою «боевую цель».

Военные эксперты отметили, что эта бомба «уничтожила оборону Украины и изменила баланс на линии фронта».

Вес ФАБ-1500 составляет свыше 1,5 тонн, истребители сбрасывают их на расстоянии в 50-70 км от цели, вне досягаемости большинства украинских систем ПВО.

«Это [применение мощных бомб] оказывает большое давление на моральный дух солдат. Не все наши ребята это выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, а ФАБ-1500 — это ад», — рассказал солдат из 46-й украинской отдельной аэромобильной бригады.

Применение этих бомб является составной частью тактики российских военных на Украине, пояснили авторы статьи. В ее рамках ВКС РФ бомбят позиции ВСУ, уничтожают их, и только после этого наземные войска продвигаются вперед и берут территории под контроль.