Над Новгородской областью сбили беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в небе над Новгородской областью, сообщило Министерство обороны России в Telegram.

По данным ведомства, попытка атаки пресечена около 15:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Новгородской области», - заявили в Минобороны.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что жертв, пострадавших и разрушений нет. Власти региона работают с правоохранителями.

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 130 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Радиоточка НСН».