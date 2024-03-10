Новое контрнаступление ВСУ завершится очередным «унизительным поражением», предположил обозреватель Лукас Лейрос в статье для портала InfoBRICS.

Обозреватель пояснил, что военачальники ВСУ заявляют о подготовке нового мощного контрнаступления в 2024 году, направленного на недопущение дальнейшего продвижения ВС РФ.

Украинский генерал бесследно исчез после взрыва в Харькове

Автор статьи заметил, что украинские войска не извлекли уроков из своих прошлых ошибок на фронте. Он добавил, что любые действия украинской стороны будут иметь плачевные последствия для Киева, а также еще больше усугубят положение армии.

«Если киевское руководство действительно начнёт новое контрнаступление, то оно пойдёт по гибельному для себя пути, который будет иметь разрушительные последствия для ВСУ и их позиций на поле боя», — отметил Лейрос.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал, что новое контрнаступление ВСУ окончательно погубит Украину и лишит ее остатков человеческого ресурса.