На британском флагмане произошел пожар

Флагман британского королевского флота авианосец HMS Queen Elizabeth прибыл в шотландский порт Гленмаллан с тем, чтобы разгрузить боеприпасы. Через некоторое время на судне начался пожар, пишет портал UK Defence Journal со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел в воскресенье, 10 марта, в 02:50 мск.

«Незначительный изолированный пожар на корабле HMS Queen Elizabeth был быстро взят под контроль и потушен», — отметил собеседник портала.

Источник пояснил, что возгорание возникло в кают-компании авианосца. Он добавил, что никто из моряков не пострадал. Корабль получил незначительные повреждения.

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Напомним, что британское адмиралтейство планировало отправить HMS Queen Elizabeth на учения НАТО Steadfast Defender 24.

В связи с техническими проблемами корабль не принял участие в маневрах — его отправили для ремонта на верфь в городе Росайт в Шотландии. В Гленмаллан авианосец зашел по пути к верфи.