Спецоперация на Украине 10 марта: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 марта 2024 года.
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Еще три снаряда калибра 155 миллиметров выпустили Вооруженные силы Украины по Донецку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Уточняется, что обстрел зафиксирован в 22.50, снаряды выпущены из населенного пункта Карловка. Данные о жертвах или разрушениях не приводятся.
«Искандер» уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР
Два американских ЗРК Patriot были среди систем противовоздушной обороны, которые ударом ракеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили в районе Покровска в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Был произведен анализ видео объективного контроля, пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трех уничтоженных машин — это ЗРК Patriot», — говорится в сообщении.
Российские военные применили новую «чудо-бомбу»
Российские военнослужащие применили новую «чудо-бомбу» в зоне специальной военной операции. Речь идет об универсальном межвидовом планирующем боеприпасе (УМПБ) Д-30СН, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber.
Как говорится в публикации, диаметр снаряда — 30 сантиметров. Ее основание выглядит как труба, на нем закреплены крылья. Внутри находятся системы управления и спутникового самонаведения, а также более 100 килограммов взрывчатого вещества. Снаряды предназначены для сброса с самолетов, а также для запуска с помощью реактивной системы залпового огня.