В США оценили отсутствие «Арматы» в зоне СВО

После тяжелых потерь, которые понес парк бронетехники западного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия может позволить себе сохранить танки «Армата» для будущих конфликтов. Отсутствие нового танка в зоне специальной военной операции (СВО) оценили в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что после развертывания на линии боевого соприкосновения техники западного производства ВСУ потеряли много танков, включая M1 Abrams и Leopard 2A6. Как пишет издание, используемая Киевом новая бронетехника оказывала «относительно небольшое давление» на российскую оборону.

«Российская армия, похоже, вполне может позволить себе сохранить танки T-14 для будущих конфликтов потенциально гораздо более высокой интенсивности», — говорится в материале.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что «Армата» не используется в зоне СВО из-за своей высокой стоимости.

В марте военный эксперт Алексей Подберезкин рассказал, что Т-14 и американский истребитель F-22 практически не используются по одной причине. Он отметил, что полеты F-22 обходятся слишком дорого.