СЦКК: ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный объект

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили в Telegram-канале, что в ночь на воскресенье, 10 марта, ВСУ сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку.

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"После 00:00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. - "Газета.Ru"): 02:00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в публикации.

28 февраля квадрокоптер без взрывчатки упал во дворе школы в Ростове-на-Дону. До этого два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного с Украиной Кореневского района. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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