Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

Франция начала подготовку к созданию альянса, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину. Об этом сообщает Politico.

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Как пишет издание, Франция в процессе этого также углубляет свои отношения с более осторожным Берлином.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в пятницу, 8 марта, находился в Литве, где встретился со своими прибалтийскими и украинскими коллегами и обсудил с ними возможную помощь иностранных войск в таких областях, как разминирование.

«Россия не должна указывать нам, как мы должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы», — заявил Сежурне на встрече под председательством министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Тот в ответ сказал, что никакая форма поддержки Украины не должны быть исключена.

Макрон в очередной раз высказался о возможности отправки военных на Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что западных солдат, возможно, придется отправить на Украину, однако сразу после этого большинство европейских стран, включая Германию, Чехию и Польшу заявили, что у них нет таких планов.