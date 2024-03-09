Самолеты вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ РФ

Разведывательные самолеты шведских ВВС впервые с момента вступления Швеции в НАТО пролетели около российской границы. Об этом сообщает портал Itamilradar.

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Портал сообщил, что сегодня утром отслеживал два шведских самолета, ведущих радиолокационную и радиотехническую разведку (SIGINT). Миссии проводились «для сбора разведывательной информации о российской военной активности в регионе».

Первый полет выполнил над Балтийским морем Saab 340 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он оснащен «мощной системой, способной обнаруживать цели на больших дистанциях».

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Второй полет осуществил Gulfstream S102B. Он «прошел над Польшей, к югу от Калининградской области и недалеко от границы с Белоруссией». Gulfstream S102B используется для радиотехнической разведки. Он оснащен различными датчиками, которые могут перехватывать и анализировать электронные сигналы.

«Мы не первый раз отслеживаем подобные полеты, но эти имеют особую ценность, которую мы осмелимся определить как историческую. Фактически, это первые миссии, выполненные шведскими силами после того, как вчера Швеция официально стала членом НАТО», — сообщает портал.

Ранее российский политик назвал вступление Швеции в НАТО «самой большой ошибкой в ее истории».