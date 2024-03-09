США захотели отправить войска на Гаити на фоне беспорядков в стране

В США задумались об отправке на Гаити элитной группы морской пехоты из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Об этом заявило издание Marine Corps Times со ссылкой на представителя американского Минобороны.

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По словам источника, морпехов могут отправить на Гаити по запросу Госдепартамента США.

Представитель Пентагона заявил Fox News, что Минобороны в данный момент изучает свои варианты действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить безопасность персонала в посольстве США на Гаити.

«Решения пока не были приняты», — подчеркнули в Пентагоне.

Спикер Южных сил морской пехоты Мейсон Энглхарт, в свою очередь, сообщил, что морпехи не планируют отправлять на Гаити группу быстрого реагирования. Он также подтвердил вышеприведенные слова представителя Минобороны.

Ранее сообщалось, что банды атаковали президентский дворец в столице Гаити Порт-о-Пренсе, а также напали на здание МВД и полицейское управление. В городе были слышны стрельба и взрывы.

Перед этим члены вооруженных группировок напали на главную тюрьму Гаити и выпустили сотни заключенных.