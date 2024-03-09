Под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов

На Авдеевском направлении уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожар, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ.

«Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожар, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ», – сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

По данным агентства, Ожар был связан с французскими спецслужбами.

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