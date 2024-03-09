В результате попадания российских ракет "Искандер" западнее города Покровск в ДНР оказались уничтожены зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства. Из строя выведены три пусковые установки ЗРК, а также радиолокатор подсвета целей и машины сопровождения.

Видео с поражением колонны системы MIM-104 Patriot утром 9 марта обнародовало Министерство обороны России.

Первоначально сообщалось о накрытии на марше украинских комплексов С-300. Однако благодаря новым видеокадрам объективного контроля удалось выяснить, что уничтожены оказались именно американские зенитные системы Patriot.

"Среди груды обломков можно идентифицировать кабины грузовиков MAN KAT1 8x8, которые как раз выступают базой для пусковых установок Patriot из германских поставок", - сообщает ТГ-канал "Рыбарь".

Эксперты ТГ-канала "Военная хроника" пишут, что колонна американской техники оказалась накрыта "Искандером" на трассе в 13 километрах к западу от Покровска, между поселком Удачное и селом Сергеевка. И колонна ПВО оказалась поражена во время передислокации под Авдеевку для борьбы с ВКС России.

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Отметим, что в ракетах комплекса "Искандер-М" могут использоваться различные боевые части: проникающие бетонобойные, осколочно-фугасные и фугасно-зажигательные. Дистанция поражения цели - до 500 километров.