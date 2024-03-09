В Китае обосновали рост военных расходов

Растущий военный бюджет Китая обусловлен нестабильностью международной обстановки и неопределенностью с безопасностью внутри страны, включая проявления сепаратизма. Об этом в субботу заявил представитель Минобороны У Цянь, передает РИА Новости.

«Нестабильность и неопределенность ситуации с безопасностью в Китае растет, а задачи военной борьбы стали трудными и многообразными», — сказал У Цянь.

По его словам, в условиях современного мира с его растущими конфликтами армия требует укрепления. Кроме того, вызывает опасения внутренняя ситуация: борьба с сепаратизмом «является сложной и тяжелой».

На этой неделе стало известно, что Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2% — до 1,665 триллиона юаней (около 231,24 миллиарда долларов). Также страна должна усилить боевую подготовку, проводить военное обучение, имитируя реальные сражения.

Ежегодно КНР наращивает оборонный бюджет. В прошлом году расходы на национальную оборону поднялись на 7,2%, до 220 миллиардов долларов.

Ранее российский военный историк назвал армию КНР второй по мощности после американской.