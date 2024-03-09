CNN: США в 2022 году готовились к ядерному удару России по Украине

Чиновники из Соединенных Штатов Америки в конце 2022 года готовились к вероятному удару России по Украине при помощи ядерного оружия, хотя соответствующими данными от разведки они не располагали. Об этом рассказал телеканал CNN, ссылаясь на данные чиновников в администрации Штатов.

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— В конце 2022 года США начали «тщательно готовиться» к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине с применением ядерного оружия, — следует из публикации.

По словам одного из источников, к этому заявлению администрацию Белого дома привел совокупный анализ событий. Второй собеседник телеканала также заявил, что информация была не гипотетической, а базирующейся на некоторых полученных данных.

Однако, по словам журналистов, Соединенные Штаты ни разу не выявили разведывательных данных, напрямую указывающих, что Россия предпринимает шаги по мобилизации ядерных сил, сообщает телеканал.

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Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля заявил, что все, что придумывают страны Запада, грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации. Глава государства напомнил о наличии у России всех достаточных сил и средств для отражения агрессии государств блока НАТО. Также Путин заявил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил РФ на западном направлении.