Украинский танкист назвал главную уязвимость танка Leopard

Украинские военные разочаровались в немецких танках Leopard 2A6. Из поставленных Германией 38 машин данного типа - более 20 единиц бронетехники оказались уничтожены российскими солдатами. Причем семь танков Leopard сгорели в Работино на Запорожье.

Газета Süddeutsche Zeitung опубликовала статью "От чудо-оружия к проблеме", посвященную боевому опыту применения танков Leopard на Украине. Большая часть публикации рассказывает об уязвимостях немецкой бронемашины.

"Наибольшую опасность наряду с другими танками для нас представляют беспилотники. Постоянная угроза с воздуха изматывает механиков-водителей. Это психологическая проблема. Многие танкисты напуганы", - цитирует издание командира Leopard 2A6 с позывным Арфа.

Издание подчеркивает, что военнослужащий 21-й механизированной бригады ВСУ опытный танкист. В течение пяти недель Арфа проходил обучение на военном полигоне в Мюнстере (Нижняя Саксония) и лишь потом был направлен на Запорожье и в Донбасс. Под Авдеевкой его Leopard оказался подбит российским беспилотником "Ланцет", но машину удалось оттащить на ремонтную базу в Славянск.

"Арфа также хотел бы указать на опасный для жизни недостаток танка Leopard. Между башней и корпусом, то есть верхней и нижней частями танка, имеется зазор, который срочно нуждается в дополнительной защите", - говорится в публикации.

Ремонтирующие танк украинские механики признались, что многие повреждения они не могут устранить на месте и запрашивают необходимые детали и приборы в Германии. Видеоконсультации с немецкими инженерами помогают слабо, так как нет переводчиков.

Из-за отсутствия запчастей многие детали снимаются с одних подбитых танков и ставятся на другие машины. Отмечены случаи, когда "танки-доноры" из-за невозможности ремонта и эвакуации уничтожаются ВСУ.