Российские FPV-дроны перешли на новый способ управления

Российские операторы БПЛА стали массово применять FPV-дроны с управлением по волоконно-оптическому кабелю. Этот способ делает беспилотники нечувствительными к имеющимся у ВСУ системам радиоэлектронной борьбы.

© Российская Газета

Беспилотники стали открытием СВО и кардинально поменяли тактику боевых действий. Правда, против них тут же нашлась защита - не абсолютная, но достаточно эффективная. Большинство БПЛА управляется по радиоканалу и грамотное применение РЭБ сводит их достоинства к минимуму.

Военный эксперт рассказал о принципах работы «Выжигателя»

На помощь беспилотной авиации пришло решение, придуманное 60 лет назад для противотанковых ракет - управление по проводам. Только с поправкой на XXI век.

"Оптоволоконная линия обеспечивает абсолютную помехозащищенность и высокую пропускную способность канала. ПТУР и тактические ракеты с такой системой наведения получают все большее распространение за рубежом", - пишет bmpd.

Оптоволоконный кабель тонок и гибок, как волос. Учитывая, что FPV-дроны часто прячут вместе с ретранслятором в засаде рядом с местом применения, 10-километровой катушки не понадобится.