Конгресс США одобрил выделение 7,1 миллиарда долларов на финансирование трех островных тихоокеанских государств. Об этом со ссылкой на законопроект сообщает газета Financial Times.

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Договоренности Вашингтона предполагают получение в обмен на экономическую поддержку эксклюзивного военного присутствия в этих странах. Речь идет о Паллау, Маршалловых островах и Микронезии, пишет газета. Средства были выделены в рамках пакета расходов в 460 миллиардов долларов на частичное финансирование работы правительства до конца сентября 2024 года.

Издание отмечает, что, несмотря на малую площадь этих островных государств, площадь их территориальных вод составляет около четырех тысяч квадратных километров, что даст США критическое преимущество в тихоокеанском регионе. Вашингтон сможет размещать на территории стран свои ракеты и радары, а также проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало 12 секретных военных баз на территории Украины, а также снабжает данными для ракетных ударов Вооруженные силы Украины (ВСУ). После начала специальной военной операции (СВО) американская разведка также помогла создать два объекта по перехвату переговоров российских военных.