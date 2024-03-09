Вполне реальная история: какие страны НАТО могут отправить в зону СВО свои войска

Ряд стран Европы может отправить в зону специальной военной операции (СВО) свои войска для участия в конфликте против России. Однако полностью вводить контингент НАТО на территорию Украины никто не будет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Юрий Светов.

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9 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка войск НАТО на Украину для участия в боевых действиях не является чем-то немыслимым. Он также подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу президента Франции Эммануэля Макрона относительно того, чтобы направить вооруженный контингент западных стран на Украину.

Французский лидер ранее заявлял, что главы стран Европейского союза (ЕС) обсудили возможность отправки войск на Украину в зону проведения СВО. Он добавил, что общее решение по данному вопросу пока не найдено.

По мнению собеседника «ВМ», идея впустить военных из Европы на территорию Украины — это вполне реальная история, но ее значимость несколько преувеличена.

— Никто не отправит весь контингент НАТО на Украину, поскольку никому это не нужно. Просто появилась определенная группа стран, которые пытаются проявить свои военно-политические амбиции. Прежде всего это Польша и Франция. Полагаю, что именно войска этих государств отправятся к нашим оппонентам. К ним примкнут также Румыния и Венгрия, чьи военные, скорее всего, внедрятся в западные регионы Украины, — считает политолог.

Специалист отметил, что пока говорить о последствиях столкновения России и сил западного контингента рано.

— Рано потому, что все еще может измениться. Понимаете, Запад каждый раз на фоне успеха российской армии пытается выдумать новую страшилку, чтобы нас усмирить. Сначала это были рассуждения о ядерных ударах, потом — об ударах по территории РФ. Теперь они решили припугнуть Россию отдельными войсками стран Европы, — объяснил Светов.

По мнению политолога, Москва должна реагировать на подобные угрозы «очень оперативно и жестко».

— Если бы мы хотя бы раз опубликовали карту с зонами, где производится оружие в странах Европы, и предупредили бы, что начнем наносить удары по этим локациям, то европейская общественность сразу бы встрепенулась. Пока европейцев данный конфликт не коснется напрямую, они продолжат жить в парнике под названием Европа и будут поддерживать кровопролитный режим своих властей. Фактически 90 процентов финнов поддерживают военную помощь Украине. Если хотя бы одна база в их стране была бы уничтожена нами, эта цифра очень быстро пошла бы на спад, — заявил Светов.

По его мнению, войска НАТО и РФ вряд ли столкнутся на Украине, поскольку это непременно приведет уже к ядерному противостоянию. Этого никто не хочет: ни Европа, ни США, ни Россия, заключил эксперт.