Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: РФ может атаковать базы НАТО в Польше и Румынии

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что РФ может атаковать базы НАТО в Польше и Румынии в ответ на возможную отправку военных НАТО на Украину в зону проведения СВО. С таким заявлением он выступил в эфире YouTube-канала Through the eyes of. При этом Джонсон подчеркнул, что Россия не будет использовать ядерное оружие, а предпримет удары с помощью обычных вооружений. По словам эксперта, пойти на отправку сил на Украину могут Великобритания и Франция. До этого американское издание Politico написало, что Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину. Издание напоминает читателям, что большинство европейских стран, включая Германию, Чехию и Польшу отрицательно отнеслись к перспективе отправки солдат на Украину, о чем ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако Эстония, Латвия и Литва, пишет Politico, "гораздо более открыты для этой идеи". 27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.