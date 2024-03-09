Британия готова помочь Германии в решении вопроса о возможных поставках крылатых ракет Taurus Киеву, заявил глава МИД страны Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

«Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду приводить детали», – передает ТАСС слова Кэмерона.

Шольц объяснил, почему не хочет отправить Украине ракеты Taurus

Также глава МИД заявил, что не считает обострением конфликта поставки ракет Украине. По его словам, ракеты служат делу обороны страны. Кэмерон отметил, что Лондон доверяет обещаниям украинской стороны по поводу использования переданных Киеву ракет.

Говоря об утечке разговора немецких военных, глава МИД Британии призвал выносить уроки из подобных ситуаций.

Ранее в Берлине назвали поставку Taurus Украине крайней чертой.