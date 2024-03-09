Штурмовики Су-25 разнесли опорник ВСУ на Северодонецком участке

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил РФ нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины на Северодонецком направлении, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

© МО РФ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Ранее российская армия установила контроль над четырьмя опорными пунктами Вооруженных сил Украины на участке между Работино и Вербовым на Херсонском направлении в зоне спецоперации. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что потери украинских войск на этом участке фронта составили около 50 военных.

До этого Рогов рассказал об активных боевых действиях на нескольких участках фронта в Запорожской области. В частности, он заявил об оживлении фронта в районе сел Пятихатки и Жеребянки, находящихся северо-восточнее города Васильевка. Кроме этого, по его словам, бои идут со стороны Вербового по направлению Малой Токмачки.