Названа цель одного из сбитых дронов ВСУ

Один из беспилотников ВСУ, сбитых над территорией России, направлялся в сторону Новолипецкого металлургического комбината. На это указывает надпись, сделанная маркером на крыле беспилотника. Снимок уничтоженного дрона опубликовал в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Минобороны России данную информацию не комментировало.

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На фотографии видны находящиеся в поле обломки упавшего дрона. Украинский военный написал на нем «Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату», а также пририсовал сердце. Рожин отметил, что на снимках запечатлен БПЛА «Лють».

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов в разных частях страны — в Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областях. В ведомстве уточнили, что за одну ночь в общей сложности было сбито 47 беспилотников ВСУ.

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Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об уничтожении беспилотника над территорией региона. По его словам, аппарат удалось обезвредить силами противовоздушной обороны.

Также ночью 9 марта силы противовоздушной обороны отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Губернатор Василий Голубев отметил, что один человек пострадал в результате инцидента.