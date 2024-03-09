Мобилизация: последние новости на сегодня 9 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 марта 2024, в материале «Рамблера».

В Екатеринбурге волонтеры выложили послание для бойцов на СВО из 1850 носилок

Волонтеры Екатеринбурга выложили надпись «Все для фронта! Все для победы!», сообщает «Ура.ру».

Для этого они использовали 1850 эвакуационных носилок-волокуш, которые позже отправили во второй армейский корпус в Луганской Народной Республике.

Так организаторы акции хотя привлечь внимание к необходимости оказывать помощь бойцам. Также на поле боя отправили несколько десятков маскировочных сетей, около 500 эвакуационных строп.

Бородин предложил отдать деньги с продажи замка Галкина бойцам СВО

Деньги с продажи особняка российской исполнительницы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь можно направить на помощь ветеранам специальной военной операции, сообщает news.ru со ссылкой на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

По его словам, у некоторых бойцов после возвращения домой остаются нерешенными проблемы с кредитами и жильем.

«Соответственно, пожалуйста, — на эти деньги можно погасить кредиты и помочь с жильем», — заявил он.

Отмечается, что если объект не удастся продать, то его можно оставить в собственности государства и использовать для социальных целей. Например, открыть детский сад, детдом или санаторий.

В Крыму предложили переименовать села и улицы в честь героев СВО

В Крыму небольшие населенные пункты и улицы городов следует переименовать в честь погибших героев специальной военной операции, сообщает НСН со ссылкой на заявление председателя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова.

По его словам, организация предлагает рассмотреть возможность изменения названий сел, наименования которых не имеют особой смысловой нагрузки, а также улиц.

Смирнов отметил, что в честь павших героев можно называть освобожденные населенные пункты в зоне спецоперации.