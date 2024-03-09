Западные СМИ сообщили о «смертоносной комбинации» армии РФ

Украинская армия, вооруженная западным оружием, не может противостоять синхронной работе российских беспилотников и артиллерии.

"Возможности Москвы в области беспилотной войны превзошли все ожидания как внутри страны, так и за рубежом. Как упоминалось ранее, дополняя дронами свое артиллерийское доминирование, Россия создала, возможно, самую смертоносную комбинацию на современном (и будущем) поле боя, поскольку против этого практически нет реальной защиты", — пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

Босник также развеял пропагандистский миф о технологическом "отставании" России, заявив, что на сегодняшний день уже все мировые военные аналитики признают успехи российской армии в этом направлении, пишет РИА Новости.

Ранее «СП» писала о том, что российские войска уничтожили «Ланцетами» станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра.

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