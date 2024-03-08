ВС Франции готовятся к высокоинтенсивному конфликту

Во Франции проходит приближенная к реальности подготовка армии к высокоинтенсивному военному конфликту. Такое заявление сделал руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке страны полковник Аксель Дени.

— Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый здесь друг. Мы готовимся к культуре бдительности, готовности в кратчайшие сроки... CENTAC — единственное место (во Франции — прим. «ВМ»), где можно увидеть, что такое война, — сообщил Дени.

Примечательно, что условия подготовки войск в центре, площадью 120 квадратных километров, превышающей площадь Парижа, максимально приближены к реальным боевым условиям. Это также единственное место во Франции, где пехотинцы, бронетехника, артиллерия и инженеры, которые обычно разбросаны по всей стране, проводят совместные учения.

Офицеры центра не называют предполагаемых врагов, однако обучение имеет направленность на готовность ведения войны с таким противником как Россия.

— Мы не в такой же ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это предполагает обязательства... Идея доверия в коллективной обороне, особенно в НАТО, имеет важное значение, — добавил Дени.

По словам офицеров, в рамках учений они анализируют тактические ошибки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стараются избегать лобовых атак, которые несут колоссальные потери и не могут отбросить противника, сообщает издание Politico.

Президент Франции ранее заявлял, что поражение России в украинском конфликте «необходимо для обеспечения безопасности и стабильности» в Европе. В свою очередь премьер-министр республики Габриэль Атталь рассказал, какие категории военнослужащих могли бы быть отправлены на территорию Восточной Европы. При этом польский генерал Скшипчак Вальдемар считает, что ввод войск НАТО на Украину спровоцирует мировую войну.