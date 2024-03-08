В России началось производство самой тяжелой планирующей бомбы

Массовое производство самой тяжелой планирующей бомбы — полуторатонной ФАБ-1500-М54 — началось в России, передает Bild. При ее детонации, по информации журналистов, огненный шар достигает высоты в 20 этажей.

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Вес ФАБ-1500-М54 составляет 1550 кг, доля взрывчатого вещества равна 675 кг, говорится в статье. Бомба является улучшенной версией советской КАБ-1500. Снаряд активно используется в зоне спецоперации, подчеркнули в издании.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что основной целью для российских авиабомб ФАБ-1500 могут стать заглубленные объекты Вооруженных сил Украины. По его словам, подобные сооружения такие снаряды поражают весьма эффективно. ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции могут применяться для поражения площадных наземных целей, констатировал он.

В России начнется серийное производство «невидимой» авиабомбы

До этого военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что планирующая бомба имеет несколько преимуществ перед своими аналогами. Например, взрывчатое вещество «Кинжала» составляет примерно 500 килограммов, в то время как ФАБ-1500 в три раза мощнее, уточнил он. Кроме того, использование модернизированной планирующей бомбы на истребителях-бомбардировщиках Су-34 позволяет не подвергать экипаж опасности, заключил Дандыкин.