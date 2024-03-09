Взрыв повредил промышленное предприятие в Кривом Роге на Украине

Промышленный объект был поврежден в Кривом Роге Днепропетровской области Украины воздушной тревоги, начавшейся в городе в ночь на 9 марта. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

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На предприятии возник пожар, в скором времени его удалось локализовать, но спасатели пока продолжают бороться с огнем.

Власти Киева заявили о возгорании предприятия в Днепропетровской области

В ночь на 9 марта в Днепропетровской области Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов на окраинах Кривого Рога.

Также сирены звучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях и в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.