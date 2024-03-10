В Курской области объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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— Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — написал в своем Telegram-канале чиновник.

Он также добавил, что в небе над регионом работает система противовоздушной обороны (ПВО).

7 марта средства противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники над территорией Курской области, а также в Брянской и Тульской областях. Помимо этого, силы ПВО ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над Белгородской и Курской областями. Об этом накануне сообщили в Минобороны.

Вооруженные силы Украины 6 марта дважды нанесли удары по Михайловскому горно-обогатительному комбинату имени А. В. Варичева в Железногорске Курской области. Незадолго до этого в городе была объявлена ракетная опасность, а также запущена система оповещения населения.