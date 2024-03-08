В Одесской области взрывами поврежден объект инфраструктуры

Инфраструктурный объект поврежден минувшей ночью в Одесской области Украины, заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, это произошло в Белгород-Днестровском районе, сообщает ТСН. Здания этого объекта длительное время были законсервированы. На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

В ночь на пятницу воздушная тревога в Одесской области объявлялась дважды. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. В одесских пабликах ночью выкладывали кадры со взрывом.

Кроме того, объекты инфраструктуры поражены в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили местные власти. В Херсонской области повреждено административное здание.