Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону противника на Краснолиманском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там подчеркнули, что такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, — отметили в ведомстве.

Ранее истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата самолета радиообнаружения и наведения Военно-воздушных сил Франции, а также двух французских истребителей. Инцидент произошел в небе над Черным морем. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, три воздушные цели летели в направлении России. При приближении к российской границе иностранные военные самолеты развернулись и покинули воздушное пространство над Черным морем.

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До этого российские силы уничтожили пункт управления бригады ВСУ, созданный по стандартам НАТО специально для контрнаступления. Военнослужащие подразделения противника обучались в западных странах, бригаду укомплектовали иностранным вооружением и техникой.

Кроме того, военные ВС РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Были уничтожены 14 пунктов временной дислокации противника, также армия Украины потеряла четыре пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов.