Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что Россия достигла неоспоримого ядерного превосходства над США за счет нового стратегического оружия. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дэнни Хайфону, опубликованном на YouTube.

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Риттер подчеркнул, что Россия разработала лучшее в мире стратегическое ядерное оружие.

«Прямо сейчас русские, без сомнения, обладают ядерным превосходством над США», — отметил аналитик.

Военный добавил, что Запад совершил роковую ошибку, подтолкнув Москву к активному развитию ядерного оружия и конвенциональных вооруженных сил. При конфликте с НАТО российская армия также будет обладать преимуществом. Риттер призвал США возобновить диалог по стратегическим ядерным вооружениям.

Новое оружие дает России превосходство в ходе спецоперации

Ранее сообщалось, что США подготовят резолюцию Совбеза ООН о ядерном оружии в космосе. Разработка инициативы находится в начальной стадии.