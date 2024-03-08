Politico: Киев ждет от Байдена обещания по поставкам ракет ATACMS

Украинские власти рассчитывают на то, что президент США Джо Байден в предстоящем вскоре обращении к Конгрессу даст чёткие обещания по поддержке Киева, включая предоставление тактических баллистических ракет ATACMS.

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Об этом пишет американская газета Politico.

«Украина будет ждать чего-то конкретного — как обещание предоставить ATACMS большой дальности, которые украинцы запрашивали на протяжении двух лет», — говорится в публикации.

Ранее Белый дом допустил возможность поставки ВСУ ракет ATACMS увеличенной дальности.

Также в NBC заявили, что США склоняются к отправке Украине более дальнобойных ракет ATACMS.

Трамп заявил, что США ослаблены и унижены на мировой арене из-за Байдена