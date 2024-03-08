Полковник СБУ назвал дату начала наступления российской армии

Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков назвал дату начала наступления российской армии.

В интервью политологу Вадиму Карасеву, выдержки из которого публикует «ПолитНавигатор», он предположил, что ВС РФ могут начать масштабное наступление уже в ближайшие месяцы, когда будет подготовлено достаточное количество резервов и техники.

При этом Стариков считает, что российская армия специально сейчас не прорывает фронт, так как пока не имеет ресурсов на стратегическое наступление.

«Но к лету они их накопят, – предположил эксперт. – Это май-июнь. А до апреля будет продолжаться такое. Военная история говорит, что такие операции идут летом, чтобы можно было использовать свои механизированные части, чтобы они быстро двигались. Потому что с учётом господства в воздухе и дронов туман войны рассеялся. Для этого нужно очень быстро двигаться».

Стариков также отметил, что Россия уже поставляет в войска современную технику, необходимую для поддержания наступления.

«Они очень серьёзно работают по созданию системы РЭБ. К ним в войска уже начали поступать датчики дронов, и они уже начали использовать помповые ружья», – резюмировал полковник СБУ в отставке.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Стариков озвучил жуткий способ спасти ВСУ.

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