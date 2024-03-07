ВКС РФ нанесли удар по базам террористов в Сирии

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух баз террористов в Сирии
Воздушно-космические сил (ВКС) РФ уничтожили два места базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, ликвидированы более 20 боевиков. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"5 марта ударами ВКС России в районе населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил. Ликвидировано более 20 террористов", - сказал Кулить.
По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Латакия.
"В результате снайперского огня со стороны террористов из района Барза-Фаукани по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Нахшебба провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий", - добавил Кулить.