Британия резко увеличила финансирование дронов для Украины

Великобритания увеличит расходы на дроны для Украины на 160 миллионов долларов. Об этом заявил министр обороны Гранта Шаппса в ходе своего визита в Киев.

«Я усиливаю наши обязательства по вооружению Украины новыми передовыми беспилотниками, поступающими непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании — прямо с заводов на передовую», — передает издание Reuters слова Шаппса.

Дополнительное финансирование составит 160 млн долларов, в результате чего общее количество поставленных дронов превысит 10 тысяч.

Британские специалисты разработали беспилотники с применением технологии искусственного интеллекта. Планируется, что новые дроны поставят Украине, передает RT. В разработке БПЛА также приняли участие США.