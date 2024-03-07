В Южной Корее призвали готовиться к уничтожению КНДР

Военнослужащим Республики Корея следует подготовиться к войне с КНДР, заявил глава Минобороны Южной Кореи Син Вон Сик. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в четверг, 7 марта, Син Вон Сик посетил подземный бункер, где ознакомился с ходом проведения совместных южнокорейско-американских учений «Щит свободы» (Freedom Shield).

Министр заметил, что военным необходимо приложить все усилия, с тем, чтобы провести маневры в условиях, приближенных к боевым.

По его словам, тщательная подготовка нужна для того, чтобы «в случае агрессии врага против Республики Корея в кратчайшие сроки положить конец режиму Ким Чен Ына».

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Северокорейский лидер в своих вчерашних заявлениях исказил оборонительную сущность нынешних маневров, назвав их «попыткой спровоцировать войну», подчеркнул министр. По его мнению, на различные провокации может пойти только Пхеньян.

Глава ведомства призвал солдат и офицеров жестко отвечать на любые провокации. Он добавил, что необходимо сначала наносить возмездные удары и только затем «отчитываться».