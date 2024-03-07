Стало известно, сколько Канада обучила украинских военных с 2015 года

Канадские инструкторы с 2015 года обучили свыше 40 тысяч солдат и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр на конференции по безопасности и обороне в Оттаве, передает пресс-служба правительства страны. По его словам, украинских военных обучали в том числе тактике, управлению войсками и разминированию территорий. Министр также отметил, что его страна "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется". В феврале Блэр заявил, что Оттава передаст Киеву 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70. В январе сообщалось, что правительство Канады предоставит тренеров и самолеты для обучения украинских пилотов полетам на легких истребителях-бомбардировщиках F-16. До этого пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо заявила, что канадские инструкторы будут и дальше обучать военных Вооруженных сил Украины до 2026 года по операции Unifier, а не до 2025 года, как планировалось ранее.

© Газета.Ru